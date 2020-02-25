Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольским чиновникам приказано оперативно реагировать на сообщения в соцсетях

crimeapress_news

Севастопольским чиновникам приказано оперативно реагировать на сообщения в соцсетях
иллюстрация: pxhere.com

Севастопольским чиновникам приказано оперативно реагировать на сообщения в соцсетях

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:35 25.02.2020

Врио  Губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал два распоряжения, регламентирующие порядок работы   с обращениями граждан в открытых источниках в соцсетях, а также создание аккаунтов Правительства и Департаментов в соцсетях.

Люди сейчас предпочитают обращаться через социальные сети, через интернет с вопросами, которые непосредственно касаются жизни в городе. На эти вещи мы должны оперативно реагировать, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По словам директора Департамента общественных коммуникаций Анастасии Солопеко, ранее Правительство вело работу с соцсетях, однако сроки ответов не были обозначены:

Теперь четко закреплено, что после того,  как сообщение зафиксировано системой и отправлено исполнителю для подготовки информации —  срок ответа составляет не позднее 9 рабочих часов, для сообщений повышенной важности – не позднее 4 часов. Если же мы даем промежуточный ответ на сообщение, то срок необходимый для окончательного ответа составляет не более 7 рабочих дней.

Контроль за исполнением сроков будет осуществляться при помощи специальной системной программы мониторинга «Инцидент менеджмент».

Коллегам из муниципалитетов рекомендую посмотреть на этот опыт и в ближайшее время тоже ему последовать, чтобы нам было удобнее коммуницировать в интернете, в том числе и обсуждать то, что необходимо сделать в короткие сроки, – обратился к Правительству Михаил Развожаев. 

Севастопольским чиновникам приказано оперативно реагировать на сообщения в соцсетях

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.