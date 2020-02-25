Севастопольским чиновникам приказано оперативно реагировать на сообщения в соцсетях

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал два распоряжения, регламентирующие порядок работы с обращениями граждан в открытых источниках в соцсетях, а также создание аккаунтов Правительства и Департаментов в соцсетях.

Люди сейчас предпочитают обращаться через социальные сети, через интернет с вопросами, которые непосредственно касаются жизни в городе. На эти вещи мы должны оперативно реагировать, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По словам директора Департамента общественных коммуникаций Анастасии Солопеко, ранее Правительство вело работу с соцсетях, однако сроки ответов не были обозначены:

Теперь четко закреплено, что после того, как сообщение зафиксировано системой и отправлено исполнителю для подготовки информации — срок ответа составляет не позднее 9 рабочих часов, для сообщений повышенной важности – не позднее 4 часов. Если же мы даем промежуточный ответ на сообщение, то срок необходимый для окончательного ответа составляет не более 7 рабочих дней.

Контроль за исполнением сроков будет осуществляться при помощи специальной системной программы мониторинга «Инцидент менеджмент».