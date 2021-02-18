Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольским хлебопроизводителям обещают субсидии

crimeapress_news

реклама в крыму


Севастопольским хлебопроизводителям обещают субсидии
фото: NickyPe (pixabay.com)

Севастопольским хлебопроизводителям обещают субсидии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:58 18.02.2021

Средства для компенсации части затрат на производство и реализацию хлебобулочной продукции в регионе выделены Правительством РФ. Порядок выделения компенсаций принят, соответствующие изменения в госпрограмму внесены.

Общий бюджет для компенсации затрат нашим производителям – 9,4 млн рублей, из которых 95% — федеральные средства. Основное условие для выделения субсидий – сохранение розничных цен на хлеб, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова.

По словам Вадима Кирпичникова, вопрос уже отработан с местными производителями. При соблюдении условий субсидирования производители по итогам года могут рассчитывать по предварительным расчетам на поддержку в размере 21 млн рублей.

Севастопольским хлебопроизводителям обещают субсидии

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.