Севастопольским хлебопроизводителям обещают субсидии

Средства для компенсации части затрат на производство и реализацию хлебобулочной продукции в регионе выделены Правительством РФ. Порядок выделения компенсаций принят, соответствующие изменения в госпрограмму внесены.

Общий бюджет для компенсации затрат нашим производителям – 9,4 млн рублей, из которых 95% — федеральные средства. Основное условие для выделения субсидий – сохранение розничных цен на хлеб, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова.

По словам Вадима Кирпичникова, вопрос уже отработан с местными производителями. При соблюдении условий субсидирования производители по итогам года могут рассчитывать по предварительным расчетам на поддержку в размере 21 млн рублей.