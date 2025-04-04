Севастопольским льготникам упростили оплату проезда

Сегодня в ходе заседания Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили корректировку выдачи и использования электронных средств оплаты проезда (льготных карт). Теперь удостоверение ветерана боевых действий само по себе является персонифицированной проездной картой, как и льготные карты.

Ветеранам боевых действий больше не нужно носить с собой дополнительные документы для подтверждения личности. Кроме того, многодетным семьям можно продлить срок действия старых льготных карт, а также теперь стало возможным одновременно привязать именную банковскую карту как проездной на период выпуска персонифицированной ЕГКС, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

Также теперь нет необходимости ждать получения новой льготной карты, после истечения ее срока она будет продлена автоматически после подтверждения права на льготу департаментом труда и соцзащиты.

В ходе заседания Михаил Развожаев поручил перевести процедуру в электронный вид.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя