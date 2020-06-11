Севастопольским медицинским сотрудникам увеличат зарплаты

Напомним, неделю назад Правительство Севастополя приняло решение о повышении базового оклада медицинским сотрудникам.

Соответственно, при повышении базового оклада процентные надбавки, которые считаются за выслугу лет и по другим критериям, должны давать людям возможность получать больше средств. Эти стимулирующие надбавки делятся на разные категории – обязательные и те, которые зависят от результата труда. Недопустимо чтобы эти надбавки подгонялись под действующую заработную плату. Такие сигналы, к сожалению, я получаю от медицинских работников Первой городской больницы и других медучреждений, — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михала Развожаева.

Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Александру Кулагину проработать этот вопрос для принятия окончательного решения на очередном заседании Правительства:

Официально поручаю до середины следующей недели проработать этот вопрос, чтобы мы могли вынести его на очередное заседание. Все что касается молодых специалистов, при повышении базовых окладов они выигрывают. Все, что касается специалистов, которые работают у нас давно, они тоже должны получать соответствующее преимущество. Соответственно трудовые договоры переоформлять и подгонять под действующую систему оплаты труда – это неправильное решение. Прошу мне дать оценку объёма дополнительных расходов бюджета, которые возникают в связи с увеличением базового оклада у всех медицинских сотрудников, и будем принимать решение на заседании.