Севастопольским медикам делают прививки от COVID-19

21 сентября в Севастополе началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Пробная партия двухкомпонентной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в город на прошлой неделе, в замороженном состоянии при температуре -18 градусов. Первыми прививки от COVID-19 делают медикам.

Это долгожданное событие для всей страны, в том числе и для Севастополя. Масштабы заражения по всему миру, количество летальных случаев, количество осложнений говорят сами за себя. Пандемия коронавируса – серьёзный вызов для медицины, и доктора сталкиваются с этим заболеванием первыми, они постоянно находятся в группе риска. Инфекция признана ВОЗ как особо опасная, и появившуюся возможность вакцинации, безусловно, нужно использовать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врача-эпидемиолога городской больницы № 4 Галину Посоху.

Перед прививками медиков осматривали, брали у них анализ крови. Вакцинация проводилась с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

В настоящий момент Российская Федерация – единственная страна, которая официально зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции. Вакцина позволяет сохранить здоровье за счёт выработки иммуноглобулина G. Иммунитет к заболеванию вырабатывается в течение двух-четырёх недель, — отметил главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя