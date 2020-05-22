Соответствующее постановление, согласно которому севастопольским медикам увеличат базовые оклады, принято Правительством Севастополя.

Повышение должностных окладов медицинским сотрудникам увеличит постоянную составляющую заработной платы, что приведет к повышению и привлекательности работы в медицинских учреждениях, a также уменьшит вероятность неравномерного распределения премиального фонда. Позволит привлечь специалистов на вакантные позиции, повысит мотивацию к своевременному и качественному исполнению функций, снизит отток специалистов в частные клиники, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

В среднем часть базового оклада медицинских работников будет составлять от 54% до 60% от целевого показателя.

Кроме того, на выплаты стимулирующего характера из регионального бюджета выделят 21 млн 903,3 тыс. рублей.

Выплата предоставляется сотрудникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Внесение изменений также позволит простимулировать сотрудников Инфекционной больницы и Городской больницы № 9, сотрудников, которые работают на блокпостах. Людям, обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и сотрудников скорой медицинской помощи не попадающим под выплаты, – пояснил Сергей Шеховцов.

Конкретный размер стимулирующих выплат по итогам работы будет определяться в процентах от оклада, тарифной ставки работника или в фиксированном размере. Врио Губернатора поручил, чтобы все необходимые выплаты медикам были произведены уже на следующей неделе.