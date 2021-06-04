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Севастопольским предпринимателям рассказали о возможностях корпоративных займов

Севастопольским предпринимателям рассказали о возможностях корпоративных займов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:34 04.06.2021

В Севастополе впервые прошла коммуникационная сессия для представителей бизнеса по теме «Корпоративные облигации – альтернативный инструмент заимствования». Мероприятие состоялось на площадке Центра «Мой бизнес», в очно-дистанционном формате. В числе участников были спикеры Южного ГУ Банка России, руководители Санкт-Петербургской Валютной Биржи, крупнейших кредитных организаций Крымского полуострова, представители предприятий МСП.

Мероприятие проводилось в рамках реализации одной из приоритетных целей деятельности Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации – развития регионального финансового рынка. Напомним, в октябре 2020 года в целях развития рынка корпоративных облигаций в Севастополе, совершенствования методологического и информационного поля, Южным ГУ Банка России поддержана инициатива Отделения Севастополь по заключению Соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургской Валютной Биржей.

На коммуникационной сессии заместитель управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Юрий Соломенник сообщил об итогах мониторинга, проводимого регулятором среди предприятий региона – с учетом открывшихся для них возможностей по корпоративному заимствованию.

Выяснилось, что большинство из них заинтересовано в развитии собственной инвестиционной активности. При этом 30% анкетируемых сообщили, что основным фактором, ограничивающим такую деятельность, является недостаток собственных средств. Кроме того, отмечен и недостаточный уровень информированности по теме корпоративных облигаций, — цитирует пресс-служба Юрия Соломенника.

Участники сессии отметили, что для севастопольских предпринимателей она стала первой и знаковой, поскольку в ходе дискуссии прозвучали в том числе и острые вопросы, которые предстоит решать оперативно и грамотно, с учетом всех особенностей регионального финансового рынка.

Севастопольским предпринимателям рассказали о возможностях корпоративных займов

фото: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

Севастопольским предпринимателям рассказали о возможностях корпоративных займов

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