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Севастопольским работникам образования и науки вручили награды

Севастопольским работникам образования и науки вручили награды

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:02 28.08.2024

Во Дворце культуры рыбаков на августовском педагогическом совещании губернатор Севастополя отметил достигнутые результаты, высокий уровень профессионализма работников отрасли и вручил им почётные грамоты и благодарности.

Благодарю вас за учебный год, который мы прошли вместе. Он был очень непростым, но, тем не менее, он дал нам серьёзные результаты и хороший задел на будущее. Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся как прифронтовой город, с воздушными тревогами, с прочими сложностями, все было сделано максимально профессионально, качественно и система наша эту нагрузку выдержала, и не только выдержала, но и показала блестящие результаты, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Аксёнов отметил, что сегодня сфера образования является самой финансируемой отраслью в Севастополе. Благодаря реализуемой программе капитальных ремонтов школ в городе создаются комфортные условия и для школьников, и для преподавателей.

Мы понимаем значимость этой отрасли. В нашем городе – это отмечают очень многие – подход к капитальному ремонту школ отличается от других регионов: восстанавливаются не просто сами школы, но и вся прилегающая к ним территория. Благодарю всех учителей за труд! Вы закладываете будущее и делаете это качественно, – отмечает Вячеслав Аксёнов.

Губернатор вручил награды 22 работникам севастопольского образования и науки, одной из них стала директор ГБОУ «Школа Экотех+» Юлия Салпук.

Августовская конференция для всех педагогов – это не просто подведение итогов прошедшего года, это задачи и цели на будущий учебный год, заряд энергии, обмен эмоциями, встреча работников сферы на одной площадке. Это важно и нужно перед началом нового учебного года, – сказала директор школы.

Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждены:

  • Бендрикова Елена Владимировна – учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 26 имени Е.М. Бакуниной;
  • Глух Людмила Николаевна – учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 30 имени Героя Советского Союза Г.А. Рубцова;
  • Еремеева Татьяна Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 5;
  • Мустафина Валентина Ивановна – учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе билингвальной гимназии № 2;
  • Наркевская Наталья Валерьевна – учитель биологии средней общеобразовательной школы № 35 с углублённым изучением немецкого языка имени Героя Советского Союза Г.А. Абызова;
  • Павленко Наталия Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе севастопольского политехнического лицея;
  • Петрачкова Евгения Владимировна – учитель иностранного языка средней общеобразовательной школы № 23 имени Б.А. Кучера;
  • Салпук Юлия Владимировна – директор школы «Экотех+»;
  • Сандуляк Елена Викторовна – учитель географии средней общеобразовательной школы № 61 имени Героя Советского Союза А.И. Маринеско;
  • Сороколетова Оксана Михайловна – учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 3 с углублённым изучением английского языка имени Александра Невского;
  • Цысь Ирина Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 25 имени капитана М.С. Драпушко;
  • Шевченко Александр Афанасьевич – учитель истории гимназии № 10 имени Героя Советского Союза М.Е. Ефимова.
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Почётное звание «Заслуженный работник образования города Севастополя» присвоено:

  • Свиридовой Альбине Алиевне – учителю русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 3 с углублённым изучением английского языка имени Александра Невского;
  • Стаднюк Татьяне Ивановне – учителю географии, методисту средней общеобразовательной школы № 3 с углублённым изучением английского языка имени Александра Невского.

Почётной грамотой Правительства Севастополя награждены:

  • Деревенко Валентина Николаевна – воспитатель детского сада № 107;
  • Зоренко Надежда Юрьевна – учитель биологии средней общеобразовательной школы № 23 имени Б.А. Кучера;
  • Кашперук Галина Владимировна – учитель математики средней общеобразовательной школы № 30 имени героя Советского Союза Г.А. Рубцова.

Благодарность губернатора города Севастополя объявлена:

  • Абросимовой Елене Федоровне – учителю основ безопасности жизнедеятельности средней общеобразовательной школы № 47 имени М.П. Ситко;
  • Иващенко Ларисе Сергеевне – учителю русского языка и литературы Билингвальной гимназии № 2;
  • Китаевой Маргарите Иосифовне – учителю начальных классов гимназии № 10;
  • Кривобок Марине Николаевне – педагогу-психологу детского сада № 5;
  • Радушинских Виолетте Петровне – педагогу дополнительного образования Балаклавского дома детского и юношеского творчества.

Севастопольским работникам образования и науки вручили награды Севастопольским работникам образования и науки вручили награды Севастопольским работникам образования и науки вручили награды

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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