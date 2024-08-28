Севастопольским работникам образования и науки вручили награды

Во Дворце культуры рыбаков на августовском педагогическом совещании губернатор Севастополя отметил достигнутые результаты, высокий уровень профессионализма работников отрасли и вручил им почётные грамоты и благодарности.

Благодарю вас за учебный год, который мы прошли вместе. Он был очень непростым, но, тем не менее, он дал нам серьёзные результаты и хороший задел на будущее. Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся как прифронтовой город, с воздушными тревогами, с прочими сложностями, все было сделано максимально профессионально, качественно и система наша эту нагрузку выдержала, и не только выдержала, но и показала блестящие результаты, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Аксёнов отметил, что сегодня сфера образования является самой финансируемой отраслью в Севастополе. Благодаря реализуемой программе капитальных ремонтов школ в городе создаются комфортные условия и для школьников, и для преподавателей.

Мы понимаем значимость этой отрасли. В нашем городе – это отмечают очень многие – подход к капитальному ремонту школ отличается от других регионов: восстанавливаются не просто сами школы, но и вся прилегающая к ним территория. Благодарю всех учителей за труд! Вы закладываете будущее и делаете это качественно, – отмечает Вячеслав Аксёнов.

Губернатор вручил награды 22 работникам севастопольского образования и науки, одной из них стала директор ГБОУ «Школа Экотех+» Юлия Салпук.

Августовская конференция для всех педагогов – это не просто подведение итогов прошедшего года, это задачи и цели на будущий учебный год, заряд энергии, обмен эмоциями, встреча работников сферы на одной площадке. Это важно и нужно перед началом нового учебного года, – сказала директор школы.

Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждены: