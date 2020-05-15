Севастопольским работодателям предоставят субсидии на организацию обучения женщин в декрете

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», утвержден порядок предоставления работодателям субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Право на получение такой субсидии имеют работодатели – юридические лица (за исключением государственных учреждений), а так же индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Севастополя.

Субсидия работодателям будет предоставлена при подаче сведений о понесенных расходах на профобучение женщин: список женщин, сведения об образовательных программах, сведения о стоимости профобучения по каждой образовательной программе. Одним из обязательных условий является наличие у работодателя лицензии на образовательную деятельность или заключенного договора с образовательной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, а так же предоставление гарантии работодателя по сохранению занятости женщин, прошедших профобучение в отчетном году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела реализации программ и мероприятий активной политики занятости населения Департамента труда и социальной защиты населения Анну Шалимову.

Для рассмотрения вопроса о получении субсидии работодатели после завершения женщинами профобучения должны предоставить в Центр занятости населения Севастополя заявку с приложением необходимых документов.

В 2020 году на профессиональное обучение планируется направить 83 женщины находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

Федеральным бюджетом на эти цели предусмотрено 4 млн. 760 тыс. рублей. Стоимость обучения 1 человека составляет около 46 тыс рублей, средний период обучения — 3 месяца. С начала года уже прошли обучение 15 женщин в декрете. С понедельника по программе «Актуальные вопросы бухгалтерского учета» приступят к обучению еще 9 человек. Обучение будет организовано в дистанционном режиме, — отмечают в Правительстве Севастополя.