Севастопольским семьям с детьми с ОВЗ оказывают психологическую поддержку
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольским семьям с детьми с ОВЗ оказывают психологическую поддержку

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 12:03 09.02.2026

Одной из ключевых задач Севастопольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на начальном этапе работы является помощь семье в проживании сложных эмоций, связанных с постановкой диагноза.

Помощь в проживании шока, горя и растерянности — одна из важнейших задач специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Важно помочь родителям сместить фокус с поиска виноватых и вопроса «почему?» на вопросы «как жить дальше?» и «что мы можем сделать?», — отмечает специалист по реабилитационной работе в социальной сфере Виктория Ермоленко.

Переход от стадии отрицания и гнева к стадии принятия и конструктивных действий создает основу для эффективной реабилитации и дальнейшего развития ребенка.

Работа специалистов центра выстраивается по нескольким взаимосвязанным направлениям. В их числе — кризисное консультирование и поддержка на этапе принятия диагноза, психолого-педагогическое консультирование, а также помощь семье в адаптации к образовательной программе ребенка и нормализации повседневной жизни. Это включает формирование режима дня, рациональное распределение ресурсов, выстраивание взаимодействия с учреждениями, а также поддержание благоприятного внутрисемейного климата.

Для оформления ребенка-инвалида на социальное обслуживание необходимо подать заявление и предоставить документы по адресу: улица Николая Музыки, 20. Центр работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. Телефон для консультаций: +7 978 784 62 93.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

