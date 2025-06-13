Севастопольским школьникам в День России вручили паспорта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в День России вручил паспорта 13 севастопольским школьникам. Торжественная церемония в рамках акции «Мы — граждане России!» состоялась в Штабе общественной поддержки.

Сегодня мы собрались здесь по очень важному и символичному поводу: чтобы в День России вручить вам самый главный документ. Теперь вы официально, со всей полнотой прав и обязанностей, — граждане России. Самая главная обязанность, конечно, — это делать все, чтобы наша Родина становилась краше, сильнее. Чтобы каждый из вас чувствовал себя здесь комфортно и строил свое личное будущее, которое будет вкладом в наше общее будущее нашей страны. Особенно символично, что этот важный шаг вы делаете именно здесь, в нашем героическом Севастополе, городе, где каждый камень дышит историей и подвигом. Пусть сегодняшний день вам запомнится на всю жизнь. С праздником! — обратился губернатор к школьникам.

Участники церемонии произнесли торжественное обещание на верность Российской Федерации и вместе спели гимны России и Севастополя.

Акцию «Мы — граждане России!» реализует региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» города Севастополя совместно с Правительством Севастополя и Управлением МВД России по городу Севастополю.

Вручение паспортов приурочено к памятным и праздничным датам. Сегодняшняя акция стала шестой по счёту в этом году: ранее севастопольские школьники получили паспорта в День первооткрывателей, День защитника Отечества, День Воссоединения Севастополя с Россией, День Космонавтики и Международный день защиты детей. Ещё шесть акций состоятся во втором полугодии.

Чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Движения Первых» и заполнить заявку в разделе «Активности», выбрав свой регион, подписаться на официальную группу «Движения Первых» в социальной сети «ВКонтакте». С будущими участниками свяжутся представители регионального отделения «Движения Первых» и дадут подробную информацию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя