Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова построят за счёт бюджета

В числе объектов культуры, добавленных в перечень, — реконструкция здания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге и строительство Севастопольского академического театра танца имени В.А.Елизарова, — сообщили в пресс-службе кабмина.

Проект нового здания для Севастопольского академического театра танца был разработан и передан на экспертизу еще в 2021 году. Строительство театра было включены в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Сейчас стали понятны сроки его строительства. В документе указано что проектные и изыскательские работы запланированы на 2026 год, на них выделят более 161 миллиона рублей. Строительство должно быть завершено в 2028 году. В 2027 году на эти цели дадут 470 миллионов рублей из федерального бюджета, а в 2028 году — более 3 млрд рублей.

В перечне есть еще один интересный для Севастополя пункт — «Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур». В «обеспечивающую инфраструктуру» входят, в том числе, сети электроснабжения, газоснабжения тепло- и водоснабжения. А также берегозащитные работы и благоустройство общественных пространств. Севастополю на эти цели в 2024 году выделят более 210 млн рублей, в 2025 году — 18,6 млн рублей, в 2026 — свыше 475 млн, а в 2027 — почти 909 млн рублей.

Вообще в перечне указано большое количество севастопольских объектов — это яхтенная марина, онкологический диспансер, инфекционная больница, КОС «Южные», научно-учебный центр морской техники и подводной роботехники, реконструкция детского лагеря «Омега», электроподстанция «Нахимовская», дороги, дюкер через бухту и многое другое. Также из федерального бюджета дадут деньги на «меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Крыма и Севастополя». В 2024 году на это предусмотрено более одного миллиарда рублей.

источник: «Севастопольская газета»