Севастопольский архитектурный совет поддержал проект падел-центра

Члены архитектурно-художественного совета повторно рассмотрели проект здания падел-центра на улице Босфорской. Ранее концепция была отправлена на доработку — авторам рекомендовали проработать архитектурные решения и фасады.

На обновленной презентации проектировщики представили два варианта облика здания. Первый выполнен в современном стиле барнхаус с элементами минимализма.

Идея второго варианта основана на силуэте теннисной ракетки, который отражен в фасадных элементах. Для их реализации предложено использовать композитные материалы на основе алюминия. По словам разработчиков, несмотря на сложность формы, проект уже проработан с точки зрения конструктивных решений и может быть реализован.

По итогам обсуждения поддержан второй вариант — с фасадом, выполненным в образе теннисной ракетки. Вместе с тем в рабочем порядке авторам рекомендовано дополнительно проработать боковые и задние фасады здания, в том числе рассмотреть применение полимерных материалов, вертикального озеленения, а также уточнить отдельные архитектурные решения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя