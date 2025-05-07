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Севастопольский архив запустил проект «Читаем о войне»
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский архив запустил проект «Читаем о войне»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:05 07.05.2025

Архив города Севастополя разместил на своем официальном сайте серию аудиозаписей, созданных на основе подлинных документов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В аудиоформате представлены фронтовые письма, воспоминания участников войны и другие архивные материалы, которые позволяют узнать больше о событиях Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу того времени и почувствовать, как выстраивались личные судьбы, совершались боевые подвиги и проходила повседневная жизнь военного поколения.

Рассказывать о войне можно по-разному, но наиболее искренне и достоверно это делают сами участники тех событий. Подлинные воспоминания и письма фронтовиков Великой Отечественной войны сегодня особенно актуальны в контексте специальной военной операции. Эмоции и реалии Великой Отечественной войны перекликаются с современными событиями, места сражений часто совпадают. Это связь поколений, которую можно прочувствовать, ключ к пониманию происходящего сегодня, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела информации и использования документов Архива города Наталью Ситникову.

Аудиозаписи доступны на сайте по ссылке.

Узнайте больше:  На севастопольском Мемориальном братском кладбище перезахоронили останки 158 воинов

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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