Севастопольский бизнесмен пытался сбыть более 2 кг «синтетики»

По версии следствия, мужчина в одном из мессенджеров нашёл объявление о подработке наркокурьером. Связавшись с анонимным администратором, он обсудил детали предстоящей работы, которая заключалась в получении информации о местонахождении запрещённых веществ, их перевозке и размещении в других тайниках. Злоумышленник согласился. В декабре прошлого года он получил от куратора задание – забрать у другого посыльного четыре коробки с насосными станциями водоснабжения, в двух баках которых находились наркотики. На встречу курьер поехал на личном грузовом автомобиле. Получив недалеко от Севастополя нелегальный груз, фигурант поместил его в кузов и должен был в дальнейшем доставить в один из приграничных регионов. Однако довести преступный план до конца обвиняемому не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками УНК УМВД России по городу Севастополю, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.