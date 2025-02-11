Севастопольский бизнесмен пытался сбыть более 2 кг «синтетики»

Следователями следственного отдела ОМВД России по Нахимовскому району города Севастополя предъявлено обвинение 33-летнему местному индивидуальному предпринимателю в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчина в одном из мессенджеров нашёл объявление о подработке наркокурьером. Связавшись с анонимным администратором, он обсудил детали предстоящей работы, которая заключалась в получении информации о местонахождении запрещённых веществ, их перевозке и размещении в других тайниках. Злоумышленник согласился. В декабре прошлого года он получил от куратора задание – забрать у другого посыльного четыре коробки с насосными станциями водоснабжения, в двух баках которых находились наркотики. На встречу курьер поехал на личном грузовом автомобиле. Получив недалеко от Севастополя нелегальный груз, фигурант поместил его в кузов и должен был в дальнейшем доставить в один из приграничных регионов. Однако довести преступный план до конца обвиняемому не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками УНК УМВД России по городу Севастополю, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Полицейские из резервуаров водонапорных устройств извлекли два полимерных пакета с наркотическим средством альфа-PVP. Общая масса запрещённого вещества составила свыше двух килограммов.
Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. Фигурант заключён под стражу.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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