Севастопольский Дед Мороз побывал в Москве

Севастопольский Дед Мороз, несмотря на плотный график ёлок и утренников, успел на этой неделе побывать в Москве. Конечно, вместе со Снегурочкой. На международной выставке «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ, он встретился со своим коллегой из Великого Устюга (наверное, это у них было такое рабочее совещание). И дальше самая настоящая быль. Они договорились о дальнейших встречах и вместе поздравили всех севастопольцев, всех россиян с наступающим праздником. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Наши Дед Мороз и Снегурочка рассказывают, что повстречали на выставке множество интересных людей. На память осталось видео с заслуженным мастером спорта России, фигуристом Ильёй Авербухом. Он сказал, что Севастополь — это сердце и сила России, и добавил, что всегда с удовольствием приезжает в наш город. Всегда ждём в гости, — отметил Михаил Развожаев.

Обратите внимание, какая красивая одежда у севастопольских Деда Мороза и Снегурочки. Костюмы выполнены в морском стиле, украшены тысячами кристаллов и расшиты кружевом. Это полностью ручная работа российского дизайнера Кристины Кибовской, она живёт и работает в Севастополе.