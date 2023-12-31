Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольский Дед Мороз побывал в Москве
актуально в республике
Севастопольский Дед Мороз побывал в Москве

Севастопольский Дед Мороз побывал в Москве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 19:05 31.12.2023

Севастопольский Дед Мороз, несмотря на плотный график ёлок и утренников, успел на этой неделе побывать в Москве. Конечно, вместе со Снегурочкой. На международной выставке «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ, он встретился со своим коллегой из Великого Устюга (наверное, это у них было такое рабочее совещание). И дальше самая настоящая быль. Они договорились о дальнейших встречах и вместе поздравили всех севастопольцев, всех россиян с наступающим праздником. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Наши Дед Мороз и Снегурочка рассказывают, что повстречали на выставке множество интересных людей. На память осталось видео с заслуженным мастером спорта России, фигуристом Ильёй Авербухом. Он сказал, что Севастополь — это сердце и сила России, и добавил, что всегда с удовольствием приезжает в наш город. Всегда ждём в гости, — отметил Михаил Развожаев.

Севастопольский Дед Мороз побывал в Москве

Обратите внимание, какая красивая одежда у севастопольских Деда Мороза и Снегурочки. Костюмы выполнены в морском стиле, украшены тысячами кристаллов и расшиты кружевом. Это полностью ручная работа российского дизайнера Кристины Кибовской, она живёт и работает в Севастополе.

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.