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Севастопольский дизайнер вошла в полуфинал профессионального конкурса «Дизайн-марафон»
фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

Севастопольский дизайнер вошла в полуфинал профессионального конкурса «Дизайн-марафон»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 02.11.2024

На площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму (проект «Таврида.АРТ») прошла программа выездного практикума для участников профессионального конкурса проекта «Дизайн-марафон» от президентской платформы «Россия — страна возможностей». Практикум объединил участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам первого этапа конкурса. Одной из полуфиналисток стала графический дизайнер из Севастополя Мария Коваловская.

В полуфинал профессионального конкурса успешно прошли 200 участников «Дизайн-марафона». Из них 104 человека отправились в Академию «Меганом», где с 24 по 29 октября у них была возможность пройти интенсивную образовательную программу и доработать свои проекты под наставничеством экспертов. На очном этапе присутствовали дизайнеры из 41 российского региона: представители Москвы и Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Центральной России, Крыма, Дальнего Востока, новых российских регионов и других уголков страны. Участники, которые не смогли отправиться на очный формат, проходили обучение онлайн на платформе проекта.

Из Севастополя на практикум приехала Мария Коваловская — молодой дизайнер и амбассадор арт-кластера «Таврида» в Крыму. Студентка Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского выбрала направление «графический дизайн».

Мы очень плотно работали над своими проектами в течении недели практикума. Эксперты были с нами на каждом этапе и очень грамотно всё подсказывали. Для финального питчинга я разработала проект типовых навигационных пиктограмм для парковых зон. Это такие маленькие схематичные изображения, которые нужны для того, чтобы человек мог мгновенно считать информацию и интуитивно понять, куда ему нужно направиться. Эти символы универсальны и очень удобны, в том числе для иностранных туристов. Получила по своему проекту хорошую обратную связь от экспертов. Надеюсь в ближайшее время его доработать и пройти в финал. В целом, практикум мне очень понравился: несмотря на то что мы работали над индивидуальными проектами, ребята старались помогать и консультировать друг друга, — рассказала участница.

Программа делится на несколько направлений: «графический дизайн», «цифровой дизайн» и «дизайн среды». В рамках обучения участники погрузились в общую специфику государственного дизайна, дизайна крупных и малых городов, познакомились с порядком ведения проектов от задумки до реализации. Ключевым событием выездного практикума стал питчинг, на котором дизайнеры смогли представить свои проекты экспертам и получить ценную обратную связь.

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Очный выездной практикум для участников конкурса проекта «Дизайн-марафон» в Академии «Меганом» организован президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж» совместно с «Таврида.АРТ». Проект призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры. Проект «Дизайн-марафон» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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