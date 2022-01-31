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Севастопольский филиал МГУ им. Ломоносова переходит на «дистант» с 7 февраля
Фото: sev.msu.ru

Севастопольский филиал МГУ им. Ломоносова переходит на «дистант» с 7 февраля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:41 31.01.2022

Филиал МГУ им. Ломоносова в Севастополе в связи с ухудшившейся эпидобстановкой переходит на дистанционный формат обучения студентов с 7 февраля. Такое решение принято руководством вуза. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте вуза.

Приказываю: реализовать основные образовательные программы с 7 по 22 февраля 2022 года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, – говорится в приказе.

Обучаться студенты будут с помощью специализированного портала дистанционной поддержки образовательного процесса, вход на который доступен прямо на сайте вуза.

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Сегодня на «дистант» перешел КФУ им. Вернадского. В Севастопольском государственном университете (СевГУ) сообщили о том, что решение о переходе на дистанционную форму обучения будет рассмотрено в ближайшие дни.


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