Севастопольский горизбирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов

Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) закончила прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.

По итоговым данным на 9 июля 2024 года (18.00 часов) в СГИК документы на регистрацию представили:

Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе;

Региональное отделение в Севастополе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

По городским спискам число кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва составляет 127 человек. По одномандатным округам документы на регистрацию подали 43 кандидата.

Решение о регистрации либо об отказе в ней Севгоризбирком принимает в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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