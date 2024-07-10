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Севастопольский горизбирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов

Севастопольский горизбирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:28 10.07.2024

Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) закончила прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.

По итоговым данным на 9 июля 2024 года (18.00 часов) в СГИК документы на регистрацию представили:

  • Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
  • Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
  • Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
  • Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
  • Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе;
  • Региональное отделение в Севастополе Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
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По городским спискам число кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва составляет 127 человек. По одномандатным округам документы на регистрацию подали 43 кандидата.

Решение о регистрации либо об отказе в ней Севгоризбирком принимает в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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