Севастопольский государственный университет десятилетний юбилей

Подтверждением высокого научного потенциала университета и его роли в развитии России служит участие в программе «Приоритет 2030» и работа в рамках проекта «МореАгроБиоТех». Университет обладает самым мощным в Южном федеральном округе суперкомпьютером, уникальным научно-исследовательским судном «Пионер-М», десятками научно-образовательных центров и лабораторий. Ученые СевГУ ведут передовые исследования в разных областях, от морской биологии до разработки беспилотных аппаратов, – отмечает глава города.

По словам губернатора, за 10 лет университет стал сильнее, привлек тысячи талантливых студентов и преподавателей, обзавелся современной базой.

СевГУ — градообразующее предприятие для Севастополя, в самом полном смысле этого слова. Университет развивается вместе с городом, здесь готовят высококлассных специалистов для Севастополя и всей страны. Более 250 образовательных программ, уникальные направления, такие как урбанистика, виноделие, судостроение, позволяют СевГУ быть на передовой науки и технологий. Самое главное — это прикладные специальности. Недавно мы приняли совместное решение — открыли медицинский институт, который в перспективе поможет решить кадровый вопрос в городском здравоохранении, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

8 октября Севастопольскому государственному университету исполнилось 10 лет. Губернатор Михаил Развожаев поздравил сотрудников вуза с праздником и вручил им награды. Торжественная церемония состоялась в «Точке кипения» на набережной Корнилова.

Михаил Развожаев также отметил образовательные программы вуза для школ и абитуриентов.

Еще один уникальный проект университета — «Школа под ключ», благодаря которому студенты и выпускники формируют педагогические коллективы для новых школ Севастополя. И, конечно, вуз много делает для подготовки абитуриентов. В прошедшем учебном году, когда мы увидели, что большинство стобалльников в Севастополе — ребята, подготовленные вами в университете, стало понятно, что это тоже очень правильное направление, которое дальше надо развивать и делать полноценную школу, этот вопрос мы обсуждаем с ректором Владимиром Дмитриевичем Нечаевым, – заявил губернатор.

Ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев выразил мнение, что следующие 10 лет в жизни вуза должны стать периодом повышения качества новых образовательных программ, совершенствования качества исследований и их интеграции с развитием экономики города.

В планах — и строительство кампуса на Северной стороне, и создание кластера, связанного с робототехникой, беспилотными системами, и создание передовой инженерной школы в области современной чистой энергетики. И ещё целый ряд позиций, которые мы намерены в ближайшие 10 лет реализовать. Но самое главное направление нашей работы — это развитие Севастополя, – заключил Владимир Нечаев.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие образования в городе Севастополе почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:

Обжерин Юрий Евгеньевич — профессор кафедры «Высшая математика» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет», доктор технических наук

Харченко Александр Олегович — профессор кафедры «Автоматизация и технология машиностроения» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет», кандидат технических наук.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие образования в городе Севастополе благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

Митусу Александру Александровичу — доценту кафедры «Экономика предприятия», кандидату экономических наук

Чуклину Алексею Александровичу — директору Дирекции научной деятельности, кандидату технических наук

Шевченко Виктории Игоревне — заведующему кафедрой «Корпоративные информационные системы», кандидату технических наук

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие образования в городе Севастополе благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

Кузнецов Павел Николаевич — доцент кафедры «Энергетические системы и комплексы традиционных и возобновляемых источников энергии», кандидат технических наук

Ляшко Александр Дмитриевич — ассистент кафедры «Информатика и управление в технических системах

Ожиганова Марина Ивановна — заведующий кафедрой «Информационная безопасность», кандидат технических наук, доцент

Родькина Анна Владимировна — доцент базовой кафедры «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа», кандидат технических наук

За активное участие в жизни федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» и города Севастополя благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

Русаков Владислав Иванович — студент «Севастопольского государственного университета»

Федорова Анна Алексеевна — студентка 3 курса «Севастопольского государственного университета»

Медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награждены:

Авдеева Ирина Николаевна — директор Гуманитарно-педагогического института

Бурков Дмитрий Валериевич — директор Морского института

Головин Василий Игоревич — директор Политехнического института

Гура Лидия Михайловна — ранее занимавшая должности проректора по учебной работе, директора Гуманитарно-педагогического института, член наблюдательного совета до 2021 года

Евстигнеев Максим Павлович — проректор по научной деятельности

Кравцова Юлия Леоновна — заместитель директора по кадровой работе Дирекции административных процессов

Крадышева Виктория Викторовна — директор Дирекции экономики, финансов и управления имуществом

Мануйленко Валентина Владимировна — ранее занимавшая должность директора Морского колледжа Севастопольского государственного университета

Мешков Владимир Викторович — проректор по развитию и цифровой трансформации

Огрызков Сергей Витальевич — старший преподаватель кафедры «Приборостроение и транспорт»

Омельчук Юлия Аркадьевна — директор Института ядерной энергии и промышленности

Сотула Виктория Владимировна — директор Дирекции правового обеспечения и внутреннего контроля

Татарков Дмитрий Борисович — директор Института общественных наук и международных отношений

Цуканов Александр Викторович — профессор кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика»

Ярыгин Денис Викторович — первый проректор Севастопольского государственного университета

Нечаев Владимир Дмитриевич — ректор Севастопольского государственного университета

источник: пресс-служба Правительства Севастополя