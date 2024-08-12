Севастопольский проект «Уроки в парках» в этом году отмечает пятилетие

Проект проводится уже пять лет и неизменно пользуется популярностью у севастопольцев и гостей города – хочу подчеркнуть, что для обеспечения безопасности в этом году единовременное участие в мероприятии могут принимать не более 50 человек, также обращу внимание, что в двухминутной доступности от места проведения расположены укрытия: по улице Адмирала Фадеева, 23, корпуса А, Б и В. Приглашаю севастопольцев присоединиться к проекту, стать здоровее и спортивнее, но при этом не забывать о безопасности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

В Севастополе в пятый раз проходит общегородской проект «Уроки в парках». В течение августа любой желающий может научиться акробатическому рок-н-роллу, буги-вуги, брейкингу, эстетической гимнастике, ушу и танцевальному спорту на территории Парка Победы. У центрального фонтана занятия проходят каждую пятницу, субботу и воскресенье с 17:00 до 20:00 до 25 августа. С собой нужно взять головной убор, удобную обувь, воду.

Открытые групповые тренировочные занятия и мастер-классы предназначены для всех возрастных категорий. Каждый год занятия собирают десятки детей, родителей, бабушек и дедушек, которые с удовольствием посещают уроки.

С прошлого года я получила плюс десять маленьких учащихся – это возраст был четырёхлетний. Но это самый удобный возраст, потому как эти детки тебя слышат, внимают тому, что ты говоришь и стараются полностью подражать всему, что ты объясняешь и показываешь, – говорит тренер федерации ушу Севастополя Дарья Дернова.

Организатором проекта в нашем городе выступила федерация акробатического рок-н-ролла Севастополя. Организаторы отмечают, что интерес к тем видам спорта, которые представлены на занятиях, неуклонно растёт.

На протяжении пяти лет каждое лето разные парки города Севастополя встречают наш проект, и «Уроки в парках» уверенно набирают обороты. Начинался этот проект с центра города, потом эмигрировал в Комсомольский парк. После этого мы поселились в парке Победы. Основная цель нашего проекта — это максимальное вовлечение нашей молодёжи, жителей Севастополя, гостей нашего города в активный образ жизни, – делится организатор проекта «Уроки в парках», президент Севастопольской федерации акробатического рок-н-ролла Михаил Козаков.

Актуальная информация размещается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Телефоны для справок: +7 (978) 887-29-53, +7 (978) 748-83-05.

«Уроки в парках» проходят в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя