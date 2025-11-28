Севастопольский проект «Защитники Отечества» признан лучшим в стране

Лучшим просветительским проектом стал цикл документальных фильмов «Защитники Отечества» телеканала СТВ — это итоги Знание.Премия. «Защитники Отечества» – это специальный проект телеканала СТВ. Уже снято 40 короткометражных фильма-портрета об участниках СВО. Правдивые, реальные монологи героев от первого лица, уже собрали свыше 150 тыс. просмотров в социальных сетях.

Проект «Защитники Отечества» телеканала СТВ в год 80 летия Победы в Великой Отечественной войне показывают и в школах и на молодежных мероприятиях.

Обладателей региональных наград выбрал экспертный совет Знание.Премия, в который вошли более 300 представителей всех регионов России.

Каждую заявку рассматривали пять экспертов.

В номинации «Просветитель года» лучшим стал Константин Самошин, ветеран СВО и лектор Российского общества «Знание».

В этом году впервые в каждом из 89 субъектов страны будут награждены лучший региональный просветитель и лучший просветительский проект. Они получат первые в истории региональные награды Знание.Премия.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя