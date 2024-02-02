Севастопольский сквер у собора святых Петра и Павла капитально отремонтировали

Сквер у собора святых апостолов Петра и Павла обновлён – здесь появились новые инженерные сети, столбы освещения, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. Проект реконструкции был презентован на архитектурно-художественном совете, где получил высокую оценку и лёг в основу разработки документации для реставрации этого пространства.

Мы со студентами-архитекторами, ландшафтными архитекторами, студентами других смежных направлений разработали альтернативную версию проекта 2017-18 года как хороший пример работы с историко-культурной средой, с историческим наследием, в том числе на примере Севастополя как южного города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя архитектора Института развития города Севастопольского государственного университета Екатерину Миклясевич.

Авторы также отмечают: проект был направлен на фестиваль «Архитектурное наследие», где занял призовое место – его высоко оценили члены Союза архитекторов России.

Здесь в качестве тротуарного покрытия мы использовали натуральный камень травертин, я бы назвала его южным гранитом – он используется в благоустройстве южных городов, прекрасно сочетается с нашим инкерманским камнем и светлыми, белыми фасадами. Камень зарекомендовал себя с точки зрения эксплуатации и круглогодичного использования, на наш взгляд, это очень оптимальное, светлое решение, – подчеркивает Екатерина Миклясевич.

Она также отметила, что на этом благоустройство не заканчивается: уже есть наработки по ландшафту, интересному круглогодичному цветению с учётом теневых зон сквера, разработанные совместно со специалистами Никитского ботанического сада.

Мы хотим, чтобы он стал зелёным пятнышком в нашем историческом центре. Совместно с «Парками и скверами» мы будем дальше следить за развитием, жизнью этой территории и, возможно, что-то предлагать дополнительно корректировать – малые архитектурные формы либо озеленение, дальше наполнять это пространство. К мнению жителей будем прислушиваться обязательно, – отмечает архитектор Института развития города Севастопольского государственного университета.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя