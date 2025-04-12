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Севастопольский «Спартак» получил лицензию на образовательную деятельность
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский «Спартак» получил лицензию на образовательную деятельность

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:32 12.04.2025

Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса «Спартак» получил лицензию на образовательную деятельность.

Теперь полноценный тренировочный процесс спортсменов спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу будет проходить в том числе в стенах нового комплекса. Первая тренировка у воспитанников спортивной школы пройдёт в понедельник.

Юные боксеры будут тренироваться бок о бок с гордостью севастопольского бокса, мастерами спорта международного класса, мастерами спорта России, чемпионами мира, Европы и России — Еленой Гапешиной, Анастасией Тюниной, Дмитрием Шиповским, Иваном Романчуком, Максимом Шведюком, Вусалом Алиевым и Исрафилом Исламовым.

Дополнительный набор детей начинается также в понедельник, попасть в Спортивную школу олимпийского резерва №4 по боксу можно с 9 лет, успешно выполнив тестовые испытания, с правилами приема можно ознакомиться тут.

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У взрослых, желающих взять индивидуальную тренировку по боксу, теперь тоже появилась возможность это сделать в свободное от тренировочного процесса воспитанников школы время, с перечнем услуг можно ознакомиться здесь.

Для получения детальной информации можно обратиться в будние дни с 9 до 18 по номеру телефона +7 978 522 95 75

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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