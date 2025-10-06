Севастопольский спортсмен Александр Долгов взял серебро на III Играх стран СНГ

Севастопольский спортсмен Александр Долгов поднялся на пьедестал III Игр стран Содружества Независимых Государств, проходящих в Азербайджане. В соревнованиях, которые собрали участников из стран СНГ, а также из Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции, приняли участие представители 21 вида спорта. В составе российской сборной выступают около 260 спортсменов, соревнующихся по 20 направлениям.

Александр Долгов выступил в составе национальной сборной с Александром Минеевым в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине каноэ-двойка на 200 метров — спортсмены завоевали серебряную медаль соревнований, проходящих на гребной базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр» в городе Мингечевир. Севастополец представляет Спортивную школу олимпийского резерва № 8, является членом сборной команды Севастополя и России. Тренируется под руководством заслуженных тренеров Ирины и Вадима Никитенко, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.