Севастопольский Технопарк «ИТ ПАРК РУС» открыл свои двери для студентов нетехнических направлений

Технопарк «ИТ ПАРК РУС» в Севастополе организовал экскурсию для студентов 4-го курса Академии труда и социальных отношений филиала Института экономики и права. Учащиеся специальностей «Менеджмент» и «Экономика» ознакомились с историей одного из самых высоких зданий города, которое стало значимым центром притяжения IT-сообщества региона и всей страны.

Во время экскурсии студенты посетили рабочие зоны Технопарка, включая коворкинги, ИТ-кафе, спортивный зал, баскетбольную площадку и уникальную ИТ-пивоварню. Они также смогли познакомиться с первым в России детским образовательным центром космической направленности «IT-куб.Гагарин».

Экскурсии по нашему Технопарку проходят регулярно, особенно приятно видеть среди наших гостей студентов и школьников. Молодёжь проявляет живой интерес к развитию IT-индустрии и истории нашего города. Многие из них связаны с ним через своих родителей, работавших в конструкторском бюро «Муссон» еще в советские годы. Сегодня Технопарк предлагает уникальные возможности для профессионального роста, такие как бесплатные образовательные программы и развитую инфраструктуру для работы и отдыха, – отметил генеральный директор «ИТ ПАРК РУС» Владислав Мещеряков.

Завершилась экскурсия презентацией стартап-студии «ИТ Гараж», проведенной генеральным директором Марией Третьяковой. Студентам рассказали о возможностях запуска собственных проектов и их дальнейшего развития в рамках Технопарка. Кроме того, участники экскурсии познакомились с успешными проектами, уже реализованными под эгидой «ИТ Гаража».

Это был наш первый визит в такой масштабный IT-кластер. Мы были поражены тем, как быстро и эффективно пустовавшие ранее площади превратились в центр передовых технологий. Технопарк не просто поддерживает стартапы и инновационные проекты, он также играет важную роль в формировании кадрового потенциала Севастополя. На сегодняшний день здесь создано свыше 600 рабочих мест, и перспективы дальнейшего расширения очень обнадеживающие, – отмечает своими впечатлениями доцент кафедры экономики и менеджмента Академии труда и социальных отношений Валерий Ильченко.

Экскурсионная программа Технопарка доступна всем желающим абсолютно бесплатно. Приглашаются школьники, студенты, представители IT-сектора, инвесторы, жители и гости города. Следующая экскурсия состоится 20 ноября 2024 года в 18:30. Для участия необходима предварительная регистрация .

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