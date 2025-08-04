Севастопольский Центр крови отметил юбилей — 60 лет с момента создания

За 60 лет Центр крови Севастополя вырос из маленького отделения при Городской больнице в высокотехнологичный медицинский центр, который играет ключевую роль в обеспечении безопасности и доступности донорской крови в городе.

Первую Городскую станцию переливания крови открыли 1 августа 1965 года, там работали менее десятка специалистов. Сегодня здесь трудятся 88 высококвалифицированных сотрудников.

Учреждение состоит из двенадцати отделов: лабораторная диагностика, подбор донорского персонала, контроль качества крови, организация полевых работ, технические и административные службы. Есть специализированные отделы информационной безопасности и трансфузиологии.

Севастопольский центр крови оснащен современным оборудованием. Все основные процессы автоматизированы. Благодаря многоступенчатому контролю, пациентам гарантируется полная безопасность. Передача любых заболеваний через кровь полностью исключена. Одновременно мы можем принять десятки доноров, а холодильные установки рассчитаны на хранение тысяч литров крови, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. главного врача Вадима Антилогова.

В 2021 с открытием нового модульного здания улучшились условия для доноров, персонала, а также для заготовки, переработки и хранения крови и ее компонентов. Оснащенное современным оборудованием, оно полностью обеспечивает безопасность крови и ее компонентов. Также имеются новые возможности для исследования биологических материалов.

За прошедший год было заготовлено 8600 литров крови. Особое внимание уделяется производству тромбоконцентратов, потребность в которых особенно высока среди отделений терапии, хирургии и педиатрии городского здравоохранения. Современные технологии позволяют замораживать эритроциты. Если при обычном хранении они годны в течение всего 5 дней, то в замороженном виде они могут храниться 5 лет. Это позволяет делать запасы редких групп крови, — уточняет Вадим Антилогов.

Центр активно вовлекает севастопольцев в донорское движение. Проводятся выездные мероприятия, лекции и акции по привлечению доноров. С 2020 года он стал центром по подбору доноров костного мозга и сотрудничает с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии.

В честь 60-летия центра коллектив поздравили представители Правительства Севастополя, коллеги и благодарные доноры. Они выразили признательность за преданность делу, профессионализм и важную миссию — заботу о здоровье и жизни людей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя