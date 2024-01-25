Севастопольский Центр «Мой бизнес» подвёл итоги работы в 2023 году

Директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова рассказала об итогах деятельности центра в 2023 году и поделилась планами работы на текущий год.

Минувший год для специалистов центра был плодотворным. За 2023 год было оказано более 2 500 очных консультаций, 1 850 звонков обработала горячая линия, было проведено более 60 вебинаров, 17 мастер-классов, тренингов, были организованы открытые уроки, нетворкинги, обучающие программы, бизнес-игры, ярмарки и другие формы взаимодействия предпринимателей. В целом за минувший год фактически каждый второй предприниматель города, осуществляющий деятельность в Севастополе, получил ту или иную поддержку или консультацию в центре «Мой бизнес». На 2024 год у центра грандиозные планы. Совместно с предпринимателями Севастополя центр намерен выходить на новые рынки, а также расширять перечень дополнительных услуг и мер поддержки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Наталию Борисову.

В центре «Мой бизнес» действующие и будущие предприниматели Севастополя по принципу «одного окна» могут получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Главная цель центра – помогать предпринимателям в решении самых разных задач по развитию бизнеса: от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из разных сфер. На площадке организуется бесплатное обучение как в очном формате, так и дистанционно. Все мероприятия проводятся в рамках государственной программы, являются бесплатными для предпринимателей и финансируются за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

В конференц-зале «Ахтиар» центра «Мой бизнес» и на онлайн-платформах регулярно проходят мероприятия для начинающих, действующих предпринимателей Севастополя и самозанятых. Актуальная информация о них размещается на сайте mb92.ru, записи на мероприятия также доступны в сообществе центра во ВКонтакте. Если вы ещё не подписались, обязательно это сделайте, – отмечает Наталия Борисова.

Также на сегодняшний день важной является тема экспорта продукции отечественных производителей, в частности это касается севастопольских предпринимателей. С открытием центра экспорта, действующего в рамках работы центра «Мой бизнес», появилось больше возможностей для оказания помощи предпринимателям в вопросе реализации продукции на международном рынке. Специалисты центра оказывают консультации по вопросам таможенного оформления, переводу на иностранные языки презентационных материалов, содействуют в поиске потенциальных покупателей. В рамках бизнес-миссии севастопольские бизнесмены побывали в ОАЭ, Турции, Узбекистане, множестве регионов России.

Немаловажную роль играют и меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Наталия Борисова отметила, что в центре «Мой бизнес» востребованы услуги по брендированию.

Многие компании понимают, что для эффективного продвижения продукции необходимо обладать брендом. Плюс компании поняли, насколько важно защищать свою интеллектуальную собственность, стала востребована регистрация товарных знаков, также предприниматели обращаются за таргетированной рекламой либо созданием сайтов. Специалисты центра постоянно анализируют запросы предпринимателей, делается упор на продвижение продукции через выставочно-ярмарочные и ярмарочные мероприятия, предприниматели Севастополя посещают всероссийские выставки, что помогает им накапливать контакты и заводить новых контрагентов, – подчеркивает директор центра «Мой бизнес».

Напомним, центр «Мой бизнес» в Севастополе действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя