Севастопольский Центр «Мой бизнес» приглашает на онлайн-семинар

Центр «Мой бизнес» приглашает на онлайн-семинар, посвященный практическим вопросам авторского права для предпринимателей и представителей бизнеса.
Мероприятие направлено на разъяснение ключевых аспектов правовой защиты интеллектуальной собственности. Участники узнают, как корректно использовать результаты чужого труда, не нарушая законодательство, а также как защитить собственные разработки и контент.
Спикер: Наталья Вайнберг, юрист адвокатского бюро SSP Legal, автор и соавтор профильных телеграм-каналов, общественный деятель.
Мероприятие пройдет онлайн 18 ноября, 14:30–16:00. Регистрация: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_d6nwx/
Мероприятие — часть национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
