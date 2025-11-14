Севастопольский Центр «Мой бизнес» приглашает на онлайн-семинар

Узнайте больше: Зарплаты до 100 тысяч рублей - что предлагают работодатели Севастополя

Мероприятие направлено на разъяснение ключевых аспектов правовой защиты интеллектуальной собственности. Участники узнают, как корректно использовать результаты чужого труда, не нарушая законодательство, а также как защитить собственные разработки и контент.

