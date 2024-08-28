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Севастопольский Центр «Мой бизнес» провёл благотворительную акцию

Севастопольский Центр «Мой бизнес» провёл благотворительную акцию

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:44 28.08.2024

В преддверии 1 сентября севастопольский Центр «Мой бизнес» запустил благотворительную акцию, которая прошла совместно с региональным отделением Красного Креста в Севастополе. В рамках акции провели сбор канцелярских принадлежностей для детей, которые сейчас находятся вместе с мамами в трудной жизненной ситуации в Центре социальной помощи семье и детям, а также для учащихся воскресной школы храма Всех Святых.

Акция «Мой бизнес помогает» объединяет предпринимателей Севастополя в стремлении подарить детям счастье. Благодаря активному участию представителей бизнеса мы вместе создаем моменты радости для детей, которые в этом нуждаются. Благодарю предпринимателей Севастополя за открытость, отзывчивость и активность, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

В рамках акции предприниматели города предоставили подарки и канцелярские принадлежности.

На протяжении трёх лет неравнодушные предприниматели Севастополя откликаются на подобные акции и с большим удовольствием дарят подарки детям. Приятно, что в преддверии Дня знаний без подарков и внимания никто не остался, – отмечает заместитель председателя севастопольского регионального отделения Красного креста Ольга Божко.

Севастопольский Центр «Мой бизнес» провёл благотворительную акцию Севастопольский Центр «Мой бизнес» провёл благотворительную акцию

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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