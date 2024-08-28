Севастопольский Центр «Мой бизнес» провёл благотворительную акцию

В преддверии 1 сентября севастопольский Центр «Мой бизнес» запустил благотворительную акцию, которая прошла совместно с региональным отделением Красного Креста в Севастополе. В рамках акции провели сбор канцелярских принадлежностей для детей, которые сейчас находятся вместе с мамами в трудной жизненной ситуации в Центре социальной помощи семье и детям, а также для учащихся воскресной школы храма Всех Святых.