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Севастопольский ТЮЗ презентует спектакль «Сказка о царе Салтане»

Севастопольский ТЮЗ презентует спектакль «Сказка о царе Салтане»

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 15:44 20.05.2024

В честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, Севастопольский театр юного зрителя приглашает всех на премьерные показы спектакля «Сказка о царе Салтане», по одноименной сказке.

Постановка станет ярким событием в культурной жизни города и будет интересна севастопольцам всех возрастов. Режиссер-постановщик Фёдор Парасюк, уже известный севастопольцам по спектаклю «Человек-амфибия», создает сказку, в которой соединятся волшебство, музыка стиха и глубокий философский смысл.

В нашем спектакле и белка камушки грызёт, и тридцать три богатыря из вод выходят, и во лбу звезда горит. Нам хочется передать зрителю великую музыку стиха. Пусть дети, затаив дыхание, поверят в сказку, а взрослые, сидящие рядом, пусть увидят что-то для себя. Историю предательства и прощения, разлуки и встречи, отца и сына… Историю большой любви. Мы ждем Вас чтобы плакать и смеяться вместе, и вместе слушать великую музыку слова Александра Сергеевича Пушкина, — рассказывает Федор Парасюк.

Спектакль «Сказка о царе Салтане» станет прекрасным поводом для семейного посещения театра и откроет для зрителей мир русской классики с новой стороны.

Премьерные показы состоятся 24, 25 и 26 мая. Билеты доступны на сайте СевТЮЗ.рф и в кассе театра, просп. Гагарина, 16.

Севастопольский ТЮЗ презентует спектакль «Сказка о царе Салтане»

источник: пресс-служба Севастопольского ТЮЗ

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