Севастопольский врач получил служебное жилье по новой программе поддержки медиков

В отделении реанимации новорожденных городской больницы № 5 работает врач анестезиолог-реаниматолог Константин Филатов. В Севастополь он переехал, чтобы работать по специальности и развиваться в профессии.

Одним из факторов, повлиявших на решение о переезде, стала возможность получить служебное жилье. Квартиру врачу предоставили в рамках нового порядка, утвержденного Правительством Севастополя. Как отмечают сами медики, процедура стала проще и занимает меньше времени.

Право на внеочередное предоставление служебного жилья имеют медицинские работники, которые соответствуют установленным требованиям. Одно из основных условий — наличие специальности, включенной в перечень наиболее востребованных, который департамент здравоохранения ежегодно формирует с учетом мнения главных врачей больниц. В 2026 году в него вошла и анестезиология-реаниматология, в том числе в неонатологии.

Кроме того, у претендента и его близких не должно быть собственного жилья в Севастополе или квартиры, арендованной по договору социального найма. Служебное жилье предоставляется только сотрудникам, работающим по основному месту работы.

Константин Филатов соответствовал всем необходимым требованиям и получил служебную квартиру. Это позволило ему сосредоточиться на работе и не тратить время на решение жилищного вопроса.

источник: Правительство Севастополя

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