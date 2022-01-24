Севастопольское благочиние объявило конкурс православных сценариев «Я верю в чудо!»

Конкурс «Я верю в чудо» проводится Севастопольским региональным отделением Союза писателей России совместно с Севастопольским благочинием по благословению благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюта. Время приема заявок и работ – до 15 апреля 2022 года.

Награждение победителей с показом фрагментов сценариев–победителей конкурса – 29 апреля 2022 года в Морской библиотеке имени адмирала М.П. Лазарева, — сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.

Сценарии предназначены для постановки в воскресных и общеобразовательных школах, в детских и драматических театрах на праздники Рождества Христова, Святой Пасхи и к другим православным праздникам.

Цели конкурса:

духовное просвещение молодежи и людей разных возрастов;

мотивации христианской темы в произведениях поэтов и писателей, драматургов и артистов театров;

объединение творческих людей и коллективов общей православной идеей и христианскими ценностями;

содействие к возвращению современного общества к православным истокам (нравственным, историко-патриотическим, семейным и др.), воспитанию патриотизма, выявлению новых талантливых авторов сценариев, поэтов. Конкурс предоставляет авторам и актерам возможность участия в постановке спектаклейперед аудиторией на заключительном этапе конкурса;

общение близких по духу и интересам людей, приобщение детей и молодежи к православной и традиционной культуре России через мир искусства.

Номинации:

1. Сценарии детских спектаклей к Рождеству Христову и Пасхе

2. Сценарии спектаклей для взрослых к православным праздникам

3. Сценарии к музыкальным спектаклям

4. Киносценарии

5. Сценарии к короткометражным фильмам и видеосюжетам (от 10 до 30 минут)

Тема:

православная тема включает в себя темы семьи, духовности, Родины, любви, природы, философские размышления о жизни, людях, вере, истории России и христианства.

Условия конкурса «Я верю в чудо»Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 апреля 2022 года подать заявку (форма приложения 1) вместе с конкурсной работой в электронном виде по электронной почте: politrifon@gmail.com с пометкой «На конкурс сценариев «Я верю в чудо».

Если есть видеозапись постановки, видеосюжет или короткометражный фильм, то они также предоставляются по электронной почте.

Награждение победителей и призеров

По итогам конкурса за 1 место в каждой из номинаций вручаются призы, подарки, дипломы Севастопольского благочиния и Союза писателей России. Конкурсантам, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются ценные подарки, грамоты.

Все победители конкурса также награждаются паломнической поездкой по святым местам Крыма.

Всем остальным участникам конкурса вручаются благодарственные письма.

Участие в конкурсе бесплатное для всех участников.

Спонсорами, отдельными предприятиями, учреждениями, организациями, обществами могут, по согласованию с организаторами конкурса, устанавливаться специальные призы.

Желающим принять участие в финансировании публикации сценариев победителей конкурса обращаться к организаторам конкурса.

Организаторы конкурса оставляют за собой право транслировать на радио, телеканалах, в Интернет-сети, использовать (в т.ч. распространять) видео и аудиозаписи, произведенные во время конкурса, издавать конкурсные сценарии без выплаты гонорара участникам конкурса.

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