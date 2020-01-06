Севастопольское чрезвычайное ведомство предупреждает: в городе ожидается усиление ветра

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное преимущественно с усилением ветра.

В ГУ МЧС по г. Севастополю отмечают: существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Кроме того, возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолётных площадок.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле. Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.