Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольское чрезвычайное ведомство предупреждает: в городе ожидается усиление ветра

crimeapress_news

Севастопольское чрезвычайное ведомство предупреждает: в городе ожидается усиление ветра
Иллюстрация: 92.mchs.gov.ru

Севастопольское чрезвычайное ведомство предупреждает: в городе ожидается усиление ветра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:11 06.01.2020

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное преимущественно с усилением ветра.

В ГУ МЧС по г. Севастополю отмечают: существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Кроме того, возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолётных площадок.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле. Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

Все о погоде в Севастополе и во всех районах и населенных пунктах Крымского полуострова — на КрымМЕТЕО.

Севастопольское чрезвычайное ведомство предупреждает: в городе ожидается усиление ветра

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.