Севастопольское ИТ-сообщество завершило год в ИТ Парке

В конце года в ИТ Парке состоялась предновогодняя вечеринка, объединившая резидентов и партнеров Технопарка. Мероприятие собрало около 150 представителей ИТ-сообщества Севастополя, включая сотрудников 28 местных ИТ-компаний.

Гостей встречала праздничная атмосфера: сияющая фотозона, профессиональные актеры театра «Мягкий знак», воплотившие образы героев новогодних сказок, и, конечно, Дед Мороз. Украшением вечера стало выступление саксофониста Максима Перова, чья музыка создала неповторимое настроение.

Программа мероприятия включала традиционные музыкальные и танцевальные конкурсы, где участники могли выиграть тематические подарки. Особый интерес вызвали интерактивы с использованием нейросети, которая вместе с ведущим придумывала задания для гостей.

Директор «ИТ ПАРК РУС» Владислав Мещеряков поздравил собравшихся и вручил подарки победителям недавно завершенного акселератора «Киберрой». В своем обращении он отметил:

В этом году мы решили провести праздник вместе с резидентами и партнерами ИТ Парка. Здесь собрались как те, кто работает с нами уже много лет, так и те, кто присоединился недавно. Этот год был непростым, но он еще больше сплотил нас. Мы переживали и трудные моменты, и радостные победы. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать успешных проектов, профессионального роста, лояльных клиентов и, конечно, меньше багов! Пусть каждый из вас продолжает идти к своим целям, оставаясь верным себе. Желаю всем мира, счастья и новых достижений!

Кроме того, поздравления прозвучали в режиме видеоконференции от основателя ITG Дмитрия Гачко из Санкт-Петербурга, а также от коллег из других офисов. Завершился вечер выступлением музыкального коллектива, которое стало ярким финалом праздника.

Справочно:

Технопарк «ИТ ПАРК РУС» — пространство для работы, отдыха и обмена опытом ИТ-специалистов и предпринимателей. Входит в ITG. Основная идея технопарка — развивать современные технологии (микроэлектроника, блокчейн, ИИ, облачные решения), выращивать ИТ стартапы, делая их глобальными, объединять айтишников и создавать мощную коллаборацию. Технопарк — это среда, в которой работает порядка 40 ИТ-компаний численностью более 400 человек, а также платформа акселерационных обучающих программ, развлечений и знакомств.

источник: «ИТ ПАРК РУС»

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