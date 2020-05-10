Севастопольское Нахимовское училище выпустило 173 молодых офицера

В Севастополе с участием командования флота и руководства города-героя Севастополя торжественно прошел юбилейный 70-й выпуск офицеров Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

173 вчерашних курсанта получили дипломы, погоны и кортики. По случаю выпуска прошло построение личного состава, состоялся торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища. Но в одном традицию пришлось нарушить: в связи с действующими противоэпидемическими ограничениями в регионе выпуск лейтенантов прошел без родственников и гостей, — сообщает «Российская газета» .

Командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов и начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич поздравили выпускников с успешным окончанием обучения:

173 курсанта-пятикурсника произведены в лейтенанты. Среди них один золотой медалист — Максим Кротов, семь лейтенантов получали красные дипломы. В этом году выпуск состоялся раньше и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выпускники пополнят все четыре флота и Каспийскую флотилию.

Источник: «Российская газета» , автор фото — Владимир Пасякин