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Севастопольское Нахимовское училище выпустило 173 молодых офицера

Севастопольское Нахимовское училище выпустило 173 молодых офицера

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:10 10.05.2020

В Севастополе с участием командования флота и руководства города-героя Севастополя торжественно прошел юбилейный 70-й выпуск офицеров Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

173 вчерашних курсанта получили дипломы, погоны и кортики. По случаю выпуска прошло построение личного состава, состоялся торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища. Но в одном традицию пришлось нарушить: в связи с действующими противоэпидемическими ограничениями в регионе выпуск лейтенантов прошел без родственников и гостей, — сообщает «Российская газета».

Командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов и начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич поздравили выпускников с успешным окончанием обучения:

173 курсанта-пятикурсника произведены в лейтенанты. Среди них один золотой медалист — Максим Кротов, семь лейтенантов получали красные дипломы. В этом году выпуск состоялся раньше и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выпускники пополнят все четыре флота и Каспийскую флотилию.

Севастопольское Нахимовское училище выпустило 173 молодых офицера

Источник: «Российская газета», автор фото — Владимир Пасякин

Севастопольское Нахимовское училище выпустило 173 молодых офицера

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