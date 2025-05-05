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Севастопольское отделение Юнармии будет носить имя Андрея Палия
Телеграм-канал Михаила Развожаева. Свидетельство о присвоении имени Андрея Палия было вручено севастопольским юнармейцам на торжественной церемонии в парке «Патриот»

Севастопольское отделение Юнармии будет носить имя Андрея Палия

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:43 05.05.2025

Имена Героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции присвоены 13 региональным отделениям юнармейского движения России. Тожественная церемония прошла в московском парке «Патриот».

Севастопольскому отделению присвоено имя героя специальной военной операции, заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия, геройски погибшего в боях за Мариуполь в марте 2022 года.

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источник: «Севастопольская газета»

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