Севастопольское побережье от мазута чистят паром

Для очистки камней на берегу моря от пятен мазута сотрудники МЧС России использовали установку, подающую пар под давлением.

Принцип и порядок работ таковы. При обработке паром мелкая фракция нефтепродуктов оказывается в воде; чтобы она не распространялась по акватории, специалисты Спасательной службы города устанавливают боновые заграждения. Внутри заграждений содержится сорбент, вбирающий следы нефтепродуктов, который собирают сетями и лопатами. После очистки его можно использовать повторно, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

На данный момент сотрудники МЧС России очистили 75 квадратных метров береговой линии в Севастополе. Метод показал себя эффективным, мероприятия будут продолжены.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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