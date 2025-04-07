Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастопольское побережье от мазута чистят паром
Новости Республики
Севастопольское побережье от мазута чистят паром
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Севастопольское побережье от мазута чистят паром

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 07.04.2025

Для очистки камней на берегу моря от пятен мазута сотрудники МЧС России использовали установку, подающую пар под давлением.

Принцип и порядок работ таковы. При обработке паром мелкая фракция нефтепродуктов оказывается в воде; чтобы она не распространялась по акватории, специалисты Спасательной службы города устанавливают боновые заграждения. Внутри заграждений содержится сорбент, вбирающий следы нефтепродуктов, который собирают сетями и лопатами. После очистки его можно использовать повторно, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Севастопольское побережье от мазута чистят паром

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

На данный момент сотрудники МЧС России очистили 75 квадратных метров береговой линии в Севастополе. Метод показал себя эффективным, мероприятия будут продолжены.

Узнайте больше:  В Азовском море стало больше креветок

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 23

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе

ГУ МЧС России в Севастополе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x