Севастопольской Любимовке дали газ

Строительство газопровода низкого давления общей протяженностью более 7 км полностью завершено. Сегодня газ поступил в жилые дома посёлка Любимовка.

В поселке газа не было более 30 лет, люди очень ждали этого события. Сегодня жители 212 домов обеспечены газом, 9 из них уже получили технические условия и выполнили проектное решение. Эту процедуру необходимо пройти всем собственникам домов и начинать пользоваться газом. Работа в рамках федеральной целевой программы будет продолжена. По поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева завершается работа по газификации Инкермана и села Андреевка. ГУП и ПАО «Севастопольгаз» работают на данных участках, получают заключения от технадзора. Идет активная работа с населением. В ближайшее время планируем запустить газ в дома, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.