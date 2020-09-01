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Севастопольской Любимовке дали газ

Севастопольской Любимовке дали газ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:31 01.09.2020

Строительство газопровода низкого давления общей протяженностью более 7 км полностью завершено. Сегодня газ поступил в жилые дома посёлка Любимовка.

В поселке газа не было более 30 лет, люди очень ждали этого события. Сегодня жители 212 домов обеспечены газом, 9 из них уже получили технические условия и выполнили проектное решение. Эту процедуру необходимо пройти всем собственникам домов и начинать пользоваться газом. Работа в рамках федеральной целевой программы будет продолжена. По поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева завершается работа по газификации Инкермана и села Андреевка. ГУП и ПАО «Севастопольгаз» работают на данных участках, получают заключения от технадзора. Идет активная работа с населением. В ближайшее время планируем запустить газ в дома, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Севастопольской Любимовке дали газ Севастопольской Любимовке дали газ Севастопольской Любимовке дали газ Севастопольской Любимовке дали газ

Севастополь, говорят специалисты, один из немногих регионов России, где программа газификации была включена в ФЦП.

Местным жителям не приходится дополнительно платить за газификацию. Газопровод в Любимовке построен в максимально короткие сроки, объект достаточно сложный, но все работы выполнены качественно. В следующем году запланирована также большая программа по газификации, в том числе Байдарской долины, – отмечает исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Севастопольгаз» Илья Авласевич.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольской Любимовке дали газ

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