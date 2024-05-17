Севастопольскому Дому-интернату для престарелых и инвалидов исполнилось 40 лет

Сегодня состоялось торжественное собрание, посвящённое 40-летию основания Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной ветвей власти, общественных организаций города, военный оркестр Севастопольского полка войск Национальной гвардии Российской Федерации, а также творческие коллективы.

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин от имени главы города поздравил социальных работников с праздником и вручил почётные грамоты Правительства Севастополя и благодарности губернатора:

От всей души поздравляю сотрудников с 40-летием со дня основания учреждения. В доме работают специалисты, чутко и внимательно относящиеся к людям, принимающие на себя волны людских проблем. Благодаря высокому профессионализму и преданности делу вы с честью справляетесь с поставленными задачами. Желаю дому-интернату оставаться таким же уютным и тёплым местом, а всем сотрудникам и постояльцам – здоровья, творческой энергии, счастья и мира.

В ходе мероприятия первый заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова наградила почётными грамотами и благодарностями ведомства сотрудников учреждения.

За эти 40 лет через стены этого дома прошло большое количество людей. Уверена, что та атмосфера, которая была создана здесь, помогла понять этим людям, что здесь настоящий дом, где тепло, светло и уютно, — отмечает Елена Бардакова.

Благодарностями Заксобрания представителей соцслужбы Севастополя отметила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова, она поздравила сотрудников с праздником от имени депутатского корпуса севастопольского парламента.

В доме-интернате проживает 194 человека, 110 из них имеют инвалидность, 9 человек – ветераны Великой Отечественной войны. Главная задача коллектива социальных работников – сделать всё для создания по-домашнему комфортных условий для подопечных.

Государство уделяет колоссальное внимание развитию социальных учреждений и улучшению качества предоставления соцуслуг. Страна взяла на себя ответственность за жизнь и здоровье людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Мы понимаем и разделяем эту ответственность за наших подопечных, в основном одиноких людей, и стараемся сделать их жизнь комфортнее. Жить одной большой дружной семьёй – наша главная задача! – говорит руководитель учреждения Яна Ганчева.

В структуре Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов работает 141 сотрудник.

Кроме того, стоит отметить, что с 2015 года по настоящее время финансирование и материально-техническое обеспечение дома-интерната постоянно улучшается. Проведён капремонт поликлинического отделения с закупкой необходимого медицинского оборудования, завершён также ремонт жилого и медицинского корпуса, административного здания с пищеблоком, крыши и фасада здания. Установлено новое ограждение вокруг всей территории с установкой системы видеонаблюдения, проведён ремонт наружной канализации. В настоящее время заканчиваются работы по благоустройству прилегающей территории и капитальному ремонту 3-го этажа медицинского корпуса. Сформированы условия доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на входах и путях движения внутри зданий, в санитарно-бытовых помещениях. Установлены аудиовизуальные и информационные системы внутри, оборудованы зоны оказания услуг и мест ожидания, приобретены подъёмники для перемещения инвалидов. Установлены раздвижные входные двери, пандусы, проведена замена лифтов. Приобретён также новый автотранспорт для перевозки инвалидов-колясочников в лечебные учреждения. Для получателей соцуслуг в доме престарелых организовано 4-разовое питание. Для дальних поездок работает социальное такси.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для подопечных дома-интерната организовывают досуг — концерты, гостиные, мастер-классы, работают кружки хорового пения, рукоделия и компьютерной грамотности, библиотека и кинозал.

Некоторые пенсионеры даже решаются создавать семьи. Так, 72-летняя Светлана и 65-летний Виктор встретили друг друга на прогулке в доме-интернате. Два года назад 25 марта вступили в брак.

Оздоровительные выезды на пляж для людей пожилого возраста и инвалидов, которые организуются в нашем городе, были признаны лучшей практикой в регионе. Программа разработана с учётом мягкого климата, морского воздуха с использованием спецсредства для купания инвалидов и занятий по дыхательной гимнастике, аутотренинга и релаксации. Цель проекта — повышение качества жизни, здоровья, психоэмоционального статуса проживающих.

Напомним, оформить документы для проживания в Севастопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов можно в районных отделениях социальной защиты населения города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя