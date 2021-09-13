Севастопольскому объединению поисковых отрядов «Долг» — 30 лет

В Севастополе отметили юбилейную дату создания региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг». С первых дней существования основной деятельностью «Долга» — с 12 сентября 1991 года — стал поиск останков бойцов Советской Армии, погибших в дни обороны 1941-1942 гг. и освобождения — 1944 г., а также захоронение их останков с подобающими воинскими почестями.

Установить имена бойцов помогают найденные вместе с останками медальоны и личные вещи. После этого поисковики разыскивают родственников погибших бойцов и организуют их приезд в Севастополь. В год создания «Долг» объединил 15 человек, которые начали работу с выходов на места боев, изучения истории обороны и освобождения города. Среди тех, кто стоял у истоков организации — преподаватель истории и обществознания, ранее офицер-черноморец, капитан 2 ранга запаса. Юрий Бреславский. С 2000 года организацию возглавила учитель истории севастопольской школы №31 Марина Гавриленко. Легендарной личность для организации был и остается ветеран поискового движения Александр Запорожко, — сообщает «Севастопольская газета» .

За более, чем 20 лет работы поисковиков, численность организации серьезно выросла и сегодня включает 23 поисковых отряда — «Балаклавец», «Бастион», «Бельбек», «Бриз», «Виктория», «Вымпел», «Дозор», «Звезда», «Обелиск», «Отвага», «Отечество», «Память», «Партизан», «Патриоты Победы», «Пламя», «Подводник», «Разведчик», «Рубеж», «Севастополь», «Форпост», «Херсонес», «Штурм», «Южный фронт», общей численностью в 182 человек.

Желающих приобщиться к поисковой работе всегда было немало, однако в организацию принимают далеко не всех, а только серьезных, любящих город и его историю.

В 2015 году «Долг» принят в состав Российского военно-исторического общества.

Существенная часть работы поисковиков — ежегодное проведение «Вахты Памяти» с участием отрядов России, Татарстана, Казахстана и последующее торжественное захоронение бойцов на кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи.

По случаю 30-летия «Долга» в Доме офицеров прошло торжественное мероприятие, с соответствующим моменту награждением руководителей и бойцов отряда от руководства города, а также поздравлениями от общественных организаций и коллег по поисковому движению.