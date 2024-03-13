«Севастопольской – Крымской — Русской весне – 10 лет!» — круглый стол 14 марта

«Севастопольской – Крымской — Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу» – такова тема заседания «круглого стола», который состоится 14 марта с 13:00 до 16:00 в Севастопольской Морской библиотеке им. М.П. Лазарева (Севастополь, пр. Нахимова, 7).

Организаторами выступают Институт стран СНГ в г. Севастополе, Военно-научное общество Черноморского флота, Севастопольская Морская библиотека им. М.П. Лазарева и Севастопольское региональное отделение Союза журналистов России.

Заседание «круглого стола» посвящено 10-летию событий Русской весны – возвращению Севастополя и Крыма в родную гавань – в Россию, событиям, последовавшим в дальнейшем не только в России, но и в мире.

Как отметил исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев, организаторы приглашают к участию представителей науки и общественности Города-Героя и Республики Крым, своих партнёров. Это Севастопольское Морское собрание, Региональное отделение Российского военно-исторического общества в г. Севастополе, Севастопольское научно-отраслевое Морское отделение Академии военных наук России, Совет ветеранов Черноморской эскадры и соединения надводных кораблей ЧФ, Севастопольское благочиние, Клуб любителей истории флота и города, представители архивов, музеев, библиотек, др. структур, общественных организаций, черноморцы.

На заседании «круглого стола» намечено рассмотрение ряда вопросов:

– Флотораздел, борьба за сохранение Черноморского флота для России – создание и удержание «плацдарма» Русской весны;

– Деятельность пророссийских организаций в Крыму и Севастополе, борьба за воссоединение полуострова с Россией, проблемы статуса Крыма и Города-Героя, сохранение русской идентичности;

– Майдан-1, Майдан-2. Предпосылки и возможности возвращения в родную гавань;

– Севастопольская-Крымская-Русская весна: хроника, события, факты новейшей истории;

– Интеграция Крыма и Севастополя в формат и стандарты современной Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы;

– Участие Черноморского флота, Севастополя и Крыма в Специальной военной операции. Взаимодействие с новыми территориями.

В круглом столе принимает участие К.Ф. Затулин, Специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII, VIII созывов, Руководитель Института стран СНГ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, член Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, член Правительственной комиссии по миграционной политике.

источник: пресс-служба Института стран СНГ в Севастополе