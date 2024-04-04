Севастопольской молодёжи рассказали о предстоящих патриотических проектах

Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова приехала с рабочим визитом в Севастополь и встретилась с нашими молодёжными активистами. На встрече в Ресурсном центре поддержки добровольчества обсудили, какие патриотические проекты планируется реализовать в ближайшем будущем.

Роспатриотцентр – это подведомственное учреждение Федерального агентства по делам молодёжи, которое занимается патриотическим воспитанием. В ходе разговора активисты узнали о предстоящих федеральных и региональных патриотических мероприятиях, а также смогли задать все интересующие вопросы.

Ежегодно в мероприятиях программы Роспатриот принимают участие сотни молодых ребят. Только в 2023 году около 300 школьников, студентов, а также участников специальной военной операции присоединились к проектам программы. Среди них трое участников СВО вошли в состав Всероссийского проекта служения «Твой герой». Максимальное количество заявок было подано от школьников и учащихся Севастополя во Всероссийский конкурс исследовательских работ «Семейная память». В этом году мы надеемся на тесное взаимодействие и большее вовлечение молодёжи Севастополя в наши проекты, тесное сотрудничество с Правительством города. Показатель вовлечённости активных севастопольцев в проекты программы Роспатриот подтверждает качественную работу органов исполнительной власти города и поддержку молодёжных инициатив, и мы надеемся, что это сотрудничество укрепится, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Роспатриотцентра.

Кроме того, Елена Беликова посетила празднование девятилетия регионального отделения Российских студенческих отрядов. Бойцы студотрядов на постоянной основе принимают участие в проектах Роспатриотцентра. Так, в прошлом году на историко-культурном форуме «Истоки» в городе Печоры Псковской области прошла тематическая смена для Российских студенческих отрядов, в которой приняли участие 10 бойцов из Севастополя.

Узнать больше о проектах Роспатриотцентра и о том, как в них поучаствовать, можно на сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя