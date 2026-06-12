Севастопольскую Балаклаву намерены глобально перестроить

Еще отели и апартаменты

В документах в качестве объектов капстроительства указаны еще ряд объектов, о которых прежде речь не шла. К объявленным гостиничным комплексам «5 звезд» на 112 номеров и «4 звезды» на 185 номеров, добавлена гостиница «4 звезды» на 150 номеров, комплексы апартаментов на 120 и 100 номеров, здание культурно-досугового назначения площадью 1241 кв.м, офисно-административный объект площадью 3312 кв.м, объект культурного наследия «Особняк К. А. Скирмунда». В список из 31 позиции входят еще три комплекса апартаментов на 255 номеров (в общей сложности), гостиница на 30 номеров, ресторан, бар-кафе, магазин, еще один ресторан, трансформаторные подстанции, ЛОС и КНС.

Отдельно следует отметить реконструкцию с приспособлением под ресторан объекта культурного наследия «Балаклавская грязелечебница».

В комплексах апартаментов на первых этажах предусмотрены встроенные помещения общественного и торгово-коммерческого назначения.

Что с парковками?

Общее нормативное количество машино-мест для

планируемых и реконструируемых объектов составляет 579 машино-мест.

С учетом нормативной потребности проектом планировки предусматривается создание парковок общей вместимостью 598 машино-мест, а также две многоуровневые перехватывающие парковки общей вместимостью 1000 машино-мест.

Пешеходная среда

В основе концептуального развития Балаклавской бухты, как международного центра туризма, положена организация комфортной пешеходной среды для отдыхающих и местных жителей путем уменьшения транспортных потоков в центральной части Балаклавы. Идея реализуется за счет использования перехватывающих парковок и ограничения движения личных транспортных средств.

А дороги?

Организация транспортного и пешеходного обслуживания предусматривает реконструкцию существующей улично-дорожной сети, а также устройство улиц районного и местного значения. В проекте заложены реконструкция улицы Новикова, Калича, Крестовского, Мраморной и Снайперской.

Кроме того, планируется построить новую магистральную трехколёсную улицу районного значения, автомобильную двухполосную дорогу местного значения и улицу местного значения также в две полосы.

В очередь!

Реализация проекта будет происходить в пять этапов. В состав каждого включены мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства. Первый этап предусматривает строительство гостиничных комплексов, локальных очистных сооружений, КНС, распределительных и трансформаторных подстанций, реконструкции улиц Мраморной и Новикова.

Во второй входит строительство гостиницы «4 звезды» на 150 мест, комплекса апартаментов, здания культурно-досугового назначения, реконструкция объекта культурного наследия «Особняк К.А.Скирмунда», реконструкция с приспособлением под ресторан Балаклавской грязелечебницы».

На третьем этапе построят комплекс апартаментов, трансформаторную подстанцию, гостиницу, ресторан, бар-кафе, ресторан, реконструируют ул.Новикова.

На четвертом планируется построить многоуровневые перехватывающие парковки, стоянку для туристических автобусов, апартаменты со встроенными торгово-коммерческими помещениями на первых этажах, а также новые дороги.

На пятом выстроят комплекс апартаментов.

Добавим, что проектом межевания предусмотрен демонтаж нежилого помещения площадью 285,8 кв.м на ул.Мраморная, 15. Изъятий земельный участков не предусмотрено.

Понравилась ли балаклавцам столь глобальная перестройка центра их городка, узнаем после 17 июня.

источник: «Севастопольская газета»