Севастопольскую школу № 4 имени А.Н. Кесаева ремонтируют капитально

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев провел выездное рабочее совещание в школе № 4 имени Героя Советского Союза А.Н. Кесаева. В совещании приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Лобач, представители правительства Севастополя, руководство школы, а также сотрудники компании-подрядчика.

Школа № 4 — одна из самых крупных в Севастополе, здесь учатся более 900 детей. Ее построили в 1976 году, капитального ремонта здесь не было, и здания со временем пришли в запущенное состояние. В этом году начались работы — благодаря президентской программе капремонта школ, сообщил Михаил Развожаев.

Это одна из крупнейших школ города и самая большая из тех, где ремонт начался в этом году. Сейчас фасадные работы уже практически завершены, строители занимаются внутренней отделкой. В учреждении полностью заменим мебель и оборудование. После ремонта здесь будут созданы все условия для комфортной учебы, в том числе и для преподавания новых предметов: для уроков труда оборудовали мастерские, а для основ безопасности и защиты Родины оборудуют стометровый стрелковый тир. При этом образовательные учреждения, у которых таких площадей нет, смогут пользоваться возможностями 4-й школы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Губернатор также отметил, что администрация школы тесно сотрудничает с представителями подрядной организации и родительским комитетом.

Мне очень нравится подход директора школы: он очень по-хозяйски подошел ко всем вопросам и до миллиметра знает проект, работает с родительским комитетом и с подрядчиками, стараясь создать для детей и преподавателей самые удобные условия. Сегодня лично убедился: все тщательно продумано — начиная от дизайна, заканчивая функционалом помещений, — сделал акцент Михаил Развожаев.

В свою очередь, директор школы Вячеслав Белый отметил, что дизайнерские решения принимались совместно с родительским комитетом.

Мы разработали дизайн-проект, пригласили родителей родительский комитет школы — родители утвердили макеты, и сейчас подрядчик оформляет школу именно так, как мы вместе решили. Полы будут выполнены из керамогранита, вся школа — в декоративной отделке. Уверен, и родителям, и детям понравится результат, — говорит директор школы.

Суммарно на реализацию проекта — капитальный ремонт всех корпусов, поставки новой мебели и оборудования и благоустройство территории — выделено порядка 900 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

В Севастополе очень успешный опыт капитального ремонта школ по президентской программе. Школа № 4 — одна из самых крупных, она находится в густонаселенном районе. На время ремонта детей перевели в другие школы. Сейчас мы видим, что работы идут хорошим темпом — а значит, уже скоро дети и педагоги вернутся в уже обновлённую школу, — подчеркивает депутат Госдумы Татьяна Лобач.

Первый этап работ, связанный с капитальным ремонтом всех корпусов и основной частью благоустройства территории, будет завершен к декабрю этого года. В начале 2025 года дети смогут вернуться в уже обновленные классы и приступить к занятиям. Второй этап благоустройства начнётся летом 2025 года — это связано с необходимостью замены теплотрассы, которая пролегает под спортивной площадкой. В ходе второго этапа будет благоустроен школьный стадион.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя