Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Севастопольца оштрафовали за экстремистское высказывание в социальной сети
Новости Республики

Севастопольца оштрафовали за экстремистское высказывание в социальной сети

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:42 08.08.2025

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя провела мониторинг сети Интернет с целью выявления материалов, унижающих человеческое достоинство определенного круга лиц.

Установлено, что в июле текущего года в социальной сети «ВКонтакте» в группе о событиях и происшествиях публично размещен комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания. Автором комментария оказался местный житель 1979 года рождения. По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд г. Севастополя оштрафовал виновного на 10 тыс. рублей.

Узнайте больше:  В Симферополе свидетель по делу пришёл в суд с... наркотиком и колбой для курения. Что же было потом?

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x