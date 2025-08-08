Севастопольца оштрафовали за экстремистское высказывание в социальной сети

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя провела мониторинг сети Интернет с целью выявления материалов, унижающих человеческое достоинство определенного круга лиц.
Установлено, что в июле текущего года в социальной сети «ВКонтакте» в группе о событиях и происшествиях публично размещен комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания. Автором комментария оказался местный житель 1979 года рождения. По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд г. Севастополя оштрафовал виновного на 10 тыс. рублей.
источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя
