Севастопольцам напоминают о сроке подачи налоговых деклараций о доходах за 2025 год

Осталось чуть меньше недели для декларирования доходов за предыдущий календарный год – предоставить отчет по форме 3-НДФЛ необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Об этом севастопольцам напомнили в «День открытых дверей» в УФНС России по г. Севастополю.

Сотрудники Управления оказывали методологическую помощь, рассказывали о преимуществах предоставления декларации через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» , а также помогали разобраться в конкретных жизненных ситуациях, связанных с декларированием доходов.

В Управлении напомнили, что предоставить декларацию в обязательном порядке необходимо , если в прошлом году граждане продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения (в Севастополе – это 3 года), получали дорогие подарки не от близких родственников, сдавали имущество в аренду, продавали корпоративные права, получали выигрыши в лотерею, доходы от зарубежных источников или иные доходы, с которых не был удержан налог.

Также отчитаться о своих доходах не позднее 30 апреля по итогам 2025 года должны индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты, главы крестьянско-фермерских хозяйств и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Отметим, что в рамках информационного обмена налоговые органы получают сведения от регистрирующих органов о сделках с недвижимостью, о продаже транспортных средств и по другим операциям.

В случае, если декларации не будут представлены, налоговые органы имеют право доначислить налог самостоятельно с применением штрафных санкций и рассчитать пени за каждый день просрочки.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2026 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2025 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок – не позднее 30 апреля 2026 года.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 10