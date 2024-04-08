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Севастопольцам, пострадавшим от паводков и ЧС, выделят финподдержку
фото: pikist.com

Севастопольцам, пострадавшим от паводков и ЧС, выделят финподдержку

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:41 08.04.2024

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли ряд постановлений, касающихся выделения финансовой поддержки людям, чьё имущество пострадало в результате стихийных погодных условий в конце 2023 — начале 2024 года, а также тем, кто пострадал от чрезвычайной ситуации муниципального характера в Нахимовском районе.

Проекты постановлений предусматривают выделение из резервного фонда Правительства Севастополя 3 миллиона 327 тысяч 99 рублей для поддержки жителей, чьё имущество пострадало при паводках в конце 2023 года — начале 2024 года. А также 330 тысяч рублей предлагается выделить жителям, пострадавшим при обрушении жилых конструкций в связи с чрезвычайной ситуацией в Нахимовском районе по адресу улица Леваневского, 18, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Бардакову.

В результате приняты несколько новых постановлений: «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на предоставление единовременной выплаты лицам, имущество которых пострадало в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений в ноябре 2023 г. и дождевых паводков в январе 2024 г.» и «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации муниципального характера, возникшей вследствие обрушения строительных конструкций в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Севастополь, Нахимовский муниципальный округ, ул. Леваневского, д. 18.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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