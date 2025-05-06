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Севастопольцам предлагают бесплатно чипировать домашних животных
фото: pikist.com

Севастопольцам предлагают бесплатно чипировать домашних животных

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 21:21 06.05.2025

В Севастополе госветслужба продолжает бесплатно чипировать домашних животных – собак и кошек. Эта важная процедура помогает предотвратить распространение инфекционных заболеваний, идентифицировать животных и защитить права владельцев.

Процедура чипирования быстрая и безболезненная. Микрочип, размером с рисовое зерно, вводится под кожу животного в область холки. Чип безопасен, не вызывает аллергии и не является источником излучения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.

После процедуры владелец заполняет анкету с данными о себе и питомце. Эта информация вместе с уникальным кодом чипа заносится в единую базу данных. Владельцу выдается документ о чипировании, и ставится отметка в ветеринарный паспорт животного.

Бесплатное чипирование проводится ежедневно с 8:00 до 20:00 в Ветеринарной клинике на ул. Могилевская, 16, а также с понедельника по субботу с 8:30 до 18:30 и в воскресенье с 8:30 до 14:00 в Ветеринарной клинике на ул. Бутырская, 9.

По всем вопросам можно обращаться по телефону для справок: +7 (978) 300-95-65.

Напомним, что бесплатная процедура чипирования домашних животных в Севастополе проводится с 2021 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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