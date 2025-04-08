Севастопольцам предлагают бесплатно обучиться туристическим специальностям

В рамках реализации национального проекты «Кадры» Финансовый университет при Правительстве РФ объявляет о наборе на бесплатное обучение по направлениям:
– «Экскурсовод (гид)» (256 часов);
– «Гид-экскурсовод по винному туризму» (72 часа);
– «Специалист по туризму» (256 часов);
– «Управляющий отелем» (256 часов).
Начало обучения по всем программам запланировано с мая по мере формирования групп.
Обучение будет проходить в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий. Практические занятия будут проводиться в Севастополе.
Прием заявок осуществляется до 16 апреля включительно. Формы на обучение сотрудников направляются от работодателя на фирменном бланке организации.
Шаблон заявки можно найти по ссылке, заполненная форма направляется в адрес Управления туризма города Севастополя по прикрепленной форме: sevtourism@sev.gov.ru
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (8692) 24-12-12.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: образование в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: образование в Крыму