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Севастопольцам предлагают бесплатно обучиться туристическим специальностям
фото: pikist.com

Севастопольцам предлагают бесплатно обучиться туристическим специальностям

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:12 08.04.2025

В рамках реализации национального проекты «Кадры» Финансовый университет при Правительстве РФ объявляет о наборе на бесплатное обучение по направлениям:

– «Экскурсовод (гид)» (256 часов);

– «Гид-экскурсовод по винному туризму» (72 часа);

– «Специалист по туризму» (256 часов);

– «Управляющий отелем» (256 часов).

Начало обучения по всем программам запланировано с мая по мере формирования групп.

Обучение будет проходить в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий. Практические занятия будут проводиться в Севастополе.

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Прием заявок осуществляется до 16 апреля включительно. Формы на обучение сотрудников направляются от работодателя на фирменном бланке организации.

Шаблон заявки можно найти по ссылке, заполненная форма направляется в адрес Управления туризма города Севастополя по прикрепленной форме: sevtourism@sev.gov.ru

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (8692) 24-12-12.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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